AIG Ingeniero de Software Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in New York City Area en AIG totaliza $135K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AIG. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
AIG
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$135K
Nivel
L1
Salario base
$123K
Stock (/yr)
$12.3K
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en AIG?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at AIG in New York City Area sits at a yearly total compensation of $315,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AIG for the Ingeniero de Software role in New York City Area is $170,000.

