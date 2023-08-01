Directorio de empresas
AI21 Labs
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

AI21 Labs Salarios

El salario de AI21 Labs varía desde $98,225 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $163,785 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AI21 Labs. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $145K
Servicio al Cliente
$98.2K
Gerente de Productos
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

AI21 Labs şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $163,785 tazminatla Gerente de Productos at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AI21 Labs şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $144,883 tutarındadır.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para AI21 Labs

Empresas relacionadas

  • Facebook
  • Intuit
  • Stripe
  • PayPal
  • Airbnb
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos