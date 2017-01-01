Directorio de empresas
Agence 148
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
Principales Insights
  • Comparte algo único sobre Agence 148 que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevistas, cómo elegir equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Agence 148 is a BCorp-certified creative digital agency focused on branding and digital communication. They provide customized consulting and design services, emphasizing eco-design principles.

    http://www.148.fr
    Sitio web
    2007
    Año de fundación
    30
    # de empleados
    $1M-$10M
    Ingresos estimados
    Sede principal

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Empleos destacados

      No se encontraron empleos destacados para Agence 148

    Empresas relacionadas

    • Google
    • PayPal
    • Intuit
    • Square
    • Airbnb
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros recursos