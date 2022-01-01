Afterpay Salarios

El salario de Afterpay varía desde $70,350 en compensación total por año para un Contador en el nivel más bajo hasta $278,600 para un Recursos Humanos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Afterpay . Última actualización: 9/11/2025