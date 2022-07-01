Directorio de Empresas
Afresh
Afresh Salarios

El rango salarial de Afresh oscila entre $161,700 en compensación total anual para un Marketing en el extremo inferior y $210,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior.

$160K

Ingeniero de Software
Median $210K

Ingeniero de Software Full-Stack

Recursos Humanos
$209K
Marketing
$162K

Diseñador de Productos
$164K
Ingeniero de Ventas
$169K
Arquitecto de Soluciones
$186K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Afresh es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $210,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Afresh es $177,538.

