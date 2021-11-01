Directorio de empresas
Aflac
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Aflac Salarios

El salario de Aflac varía desde $54,725 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el nivel más bajo hasta $302,504 para un Científico de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aflac. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Asistente Administrativo
$60.3K
Científico de Datos
$303K
Recursos Humanos
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tecnólogo en Informática (TI)
$101K
Ingeniero de Software
$103K
Gerente de Ingeniería de Software
$156K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Aflac adalah Científico de Datos at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $302,504. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Aflac adalah $101,505.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Aflac

Empresas relacionadas

  • Stripe
  • Square
  • Apple
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos