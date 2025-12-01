Directorio de empresas
Affirm
Affirm Gerente de Cuentas Técnicas Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Cuentas Técnicas in United States en Affirm varía desde $166K hasta $232K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Affirm. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$180K - $218K
United States
Rango Común
Rango Posible
$166K$180K$218K$232K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 2 años:

  • 50% se consolida en el 1st-AÑO (12.50% trimestral)

  • 50% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Cuentas Técnicas en Affirm in United States tiene una compensación total anual de $232,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Affirm para el puesto de Gerente de Cuentas Técnicas in United States es $166,000.

Otros recursos

