Directorio de empresas
Affirm
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Proyecto

  • Todos los Salarios de Gerente de Proyecto

Affirm Gerente de Proyecto Salarios

La compensación de Gerente de Proyecto in United States en Affirm totaliza $206K por year para L7. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Affirm. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$217K - $263K
United States
Rango Común
Rango Posible
$200K$217K$263K$280K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
Ver 2 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

Cronograma de Consolidación

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 2 años:

  • 50% se consolida en el 1st-AÑO (12.50% trimestral)

  • 50% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Proyecto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en Affirm in United States tiene una compensación total anual de $279,560. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Affirm para el puesto de Gerente de Proyecto in United States es $200,030.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Affirm

Empresas relacionadas

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.