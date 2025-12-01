La compensación de Diseñador de Producto in United States en Affirm varía desde $274K por year para L6 hasta $226K por year para L7. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $234K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Affirm. Última actualización: 12/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$274K
$175K
$85.5K
$13.1K
L7
$226K
$179K
$43.3K
$4K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
50%
AÑO 1
50%
AÑO 2
En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 2 años:
50% se consolida en el 1st-AÑO (12.50% trimestral)
50% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
