Directorio de Empresas
Advertima
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa
Mejores Perspectivas
  • Contribuye algo único sobre Advertima que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevista, elegir equipos, cultura única, etc.).
    • Acerca de

    Advertima is a company that provides computer vision and AI technologies to digitize in-store shoppers and convert physical grocery stores into a revenue-generating retail media channel.

    http://advertima.com
    Sitio Web
    2021
    Año de Fundación
    45
    # de Empleados
    $1M-$10M
    Ingresos Estimados
    Sede

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Aprende Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio apply.

    Empleos Destacados

      No se encontraron empleos destacados para Advertima

    Empresas Relacionadas

    • Pinterest
    • DoorDash
    • Flipkart
    • Tesla
    • Netflix
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos