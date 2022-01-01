Advantest Salarios

Directorio de Empresas
El rango salarial de Advantest oscila entre $30,475 en compensación total anual para un Diseñador de Productos en el extremo inferior y $263,310 para un Ingeniero Eléctrico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Advantest. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $138K

Ingeniero de Software de Garantía de Calidad (QA)

Servicio al Cliente
$38K
Analista de Datos
$106K

Ingeniero Eléctrico
$263K
Ingeniero de Hardware
$150K
Marketing
$146K
Ingeniero Mecánico
$41.8K
Diseñador de Productos
$30.5K
Gerente de Programa
$254K
Gerente de Proyecto
$239K
Gerente de Programa Técnico
$249K
Escritor Técnico
$59.3K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Advantest es Ingeniero Eléctrico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $263,310. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Advantest es $141,863.

