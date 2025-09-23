Directorio de empresas
Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Saudi Arabia en Advanced Communications and Electronics varía desde SAR 122K hasta SAR 173K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Advanced Communications and Electronics. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Rango Común
Rango Posible
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Rango Común
Rango Posible

SAR 600K

¿Cuáles son los niveles de carrera en Advanced Communications and Electronics?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia tiene una compensación total anual de SAR 172,501. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Advanced Communications and Electronics para el puesto de Ingeniero de Software in Saudi Arabia es SAR 121,500.

