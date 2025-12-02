ADP Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United States en ADP totaliza $255K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025

Paquete Mediano ADP Software Engineering Manager New York, NY Total por año $255K Nivel L6 Salario base $210K Stock (/yr) $20K Bono $25K Años en la empresa 8 Años Años de exp. 12 Años

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios

Cronograma de Consolidación Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En ADP, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 3rd - AÑO ( Infinity % por período )

¿Cuál es el cronograma de vesting en ADP ?

