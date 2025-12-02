ADP Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en ADP varía desde RON 87.5K hasta RON 127K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $22.6K - $26.2K Romania Rango Común Rango Posible $19.9K $22.6K $26.2K $28.9K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Analista de Ciberseguridad contribuciones en ADP para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Cronograma de Consolidación Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En ADP, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 3rd - AÑO ( Infinity % por período )

¿Cuál es el cronograma de vesting en ADP ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Analista de Ciberseguridad ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.