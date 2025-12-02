La compensación de Gerente de Producto in United States en ADP varía desde $124K por year para Product Manager hasta $418K por year para VP Product Management. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $182K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Product Manager
$124K
$116K
$1.3K
$6.1K
Senior Product Manager
$151K
$141K
$2.7K
$6.8K
Lead Product Manager
$183K
$167K
$2.5K
$14K
Director Product Management
$244K
$197K
$19K
$27.6K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En ADP, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (Infinity% por período)
