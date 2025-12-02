Directorio de empresas
ADP
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

ADP Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United States en ADP varía desde $124K por year para Product Manager hasta $418K por year para VP Product Management. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $182K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Product Manager
$124K
$116K
$1.3K
$6.1K
Senior Product Manager
$151K
$141K
$2.7K
$6.8K
Lead Product Manager
$183K
$167K
$2.5K
$14K
Director Product Management
$244K
$197K
$19K
$27.6K
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En ADP, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (Infinity% por período)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en ADP in United States tiene una compensación total anual de $417,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ADP para el puesto de Gerente de Producto in United States es $181,800.

Otros recursos

