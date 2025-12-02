Directorio de empresas
ADP
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Recursos Humanos

  • Todos los Salarios de Recursos Humanos

ADP Recursos Humanos Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$46.4K - $55.1K
Singapore
Rango Común
Rango Posible
$42.8K$46.4K$55.1K$58.7K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 1 más Recursos Humanos contribucione en ADP para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En ADP, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (Infinity% por período)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Recursos Humanos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en ADP in Singapore tiene una compensación total anual de SGD 75,717. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ADP para el puesto de Recursos Humanos in Singapore es SGD 55,306.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para ADP

Empresas relacionadas

  • Nuance Communications
  • Asure Software
  • NETSCOUT
  • LexisNexis
  • Concentrix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.