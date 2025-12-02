ADP Gerente de Operaciones de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Operaciones de Negocio en ADP varía desde ₹1.31M hasta ₹1.91M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $17.2K - $19.6K India Rango Común Rango Posible $15K $17.2K $19.6K $21.8K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Consolidación Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En ADP, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 3rd - AÑO ( Infinity % por período )

¿Cuál es el cronograma de vesting en ADP ?

