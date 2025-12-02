Directorio de empresas
ADNOC
ADNOC Ingeniero Geólogo Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Geólogo in United Arab Emirates en ADNOC totaliza AED 630K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADNOC. Última actualización: 12/2/2025

Paquete Mediano
Total por año
$172K
Nivel
L3
Salario base
$147K
Stock (/yr)
$0
Bono
$24.5K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
16 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en ADNOC?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Geólogo en ADNOC in United Arab Emirates tiene una compensación total anual de AED 762,020. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ADNOC para el puesto de Ingeniero Geólogo in United Arab Emirates es AED 669,476.

