  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Bengaluru

Adecco Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Adecco totaliza ₹739K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Adecco. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Adecco
Test Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹739K
Nivel
L1
Salario base
₹739K
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles de carrera en Adecco?

₹13.95M

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

Adecco şirketindeki in Greater Bengaluru Ingeniero de Software pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,078,292 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Adecco şirketinde Ingeniero de Software rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹739,076 tutarındadır.

