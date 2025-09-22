Directorio de empresas
Activision Blizzard
Activision Blizzard Diseñador de Productos Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Productos in United States en Activision Blizzard totaliza $94K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Activision Blizzard. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Activision Blizzard
Product Designer
hidden
Total por año
$94K
Nivel
L1
Salario base
$79K
Stock (/yr)
$0
Bono
$15K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Activision Blizzard?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Activision Blizzard, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Productos en Activision Blizzard in United States tiene una compensación total anual de $169,025. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Activision Blizzard para el puesto de Diseñador de Productos in United States es $99,000.

Otros recursos