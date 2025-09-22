Directorio de empresas
Activision Blizzard
Activision Blizzard Consultor en Gestión Salarios

La compensación total promedio de Consultor en Gestión in United Kingdom en Activision Blizzard varía desde £138K hasta £188K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Activision Blizzard. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

£147K - £178K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£138K£147K£178K£188K
Rango Común
Rango Posible

£121K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Activision Blizzard, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Consultor en Gestión en Activision Blizzard in United Kingdom tiene una compensación total anual de £187,850. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Activision Blizzard para el puesto de Consultor en Gestión in United Kingdom es £137,649.

