Activision Blizzard
Activision Blizzard Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in Ireland en Activision Blizzard varía desde €129K hasta €184K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Activision Blizzard. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

€148K - €173K
Ireland
Rango Común
Rango Posible
€129K€148K€173K€184K
Rango Común
Rango Posible

€142K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Activision Blizzard, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

