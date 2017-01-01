Directorio de empresas
Actifio
    • Acerca de

    Actifio is an innovative Enterprise Data as a Service platform that virtualizes data, enabling instant global access and protection. It revolutionizes cloud data management.

    actifio.com
    Sitio web
    2009
    Año de fundación
    420
    # de empleados
    $50M-$100M
    Ingresos estimados
    Sede principal

