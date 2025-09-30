Directorio de empresas
Actalent
Actalent Ingeniero de Software Salarios en Canada

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Canada en Actalent totaliza CA$106K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Actalent. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Total por año
CA$106K
Nivel
Mid Level
Salario base
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Actalent?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Actalent in Canada sits at a yearly total compensation of CA$141,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Actalent for the Ingeniero de Software role in Canada is CA$122,049.

