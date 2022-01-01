Directorio de empresas
Acronis
Acronis Salarios

El salario de Acronis varía desde $51,449 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $132,197 para un Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Acronis. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Gerente de Productos
Median $75.4K
Ingeniero de Software
Median $90.8K
Científico de Datos
$51.4K

Tecnólogo en Informática (TI)
$100K
Gerente de Proyectos
$79.2K
Ventas
$132K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Acronis is Ventas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $132,197. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acronis is $84,998.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Acronis

