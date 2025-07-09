Directorio de Empresas
Accor
Accor Salarios

El rango salarial de Accor oscila entre $29,383 en compensación total anual para un Redactor Publicitario en el extremo inferior y $72,648 para un Analista de Ciberseguridad en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Accor. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Asistente Administrativo
$29.8K
Redactor Publicitario
$29.4K
Gerente de Proyecto
$69K

Analista de Ciberseguridad
$72.6K
Ingeniero de Software
$69.6K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Accor es Analista de Ciberseguridad at the Common Range Average level con una compensación total anual de $72,648. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Accor es $69,021.

Otros Recursos