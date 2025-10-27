Directorio de empresas
Abra
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Abra Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Israel en Abra totaliza ₪227K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Abra. Última actualización: 10/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
Total por año
₪227K
Nivel
Junior
Salario base
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bono
₪0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Abra?
Block logo
+₪200K
Robinhood logo
+₪307K
Stripe logo
+₪69.1K
Datadog logo
+₪121K
Verily logo
+₪76K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Abra in Israel tiene una compensación total anual de ₪414,480. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Abra para el puesto de Ingeniero de Software in Israel es ₪237,197.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Abra

Empresas relacionadas

  • Credit One Bank
  • Klarna
  • Verifone
  • InvestCloud
  • Soldo
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos