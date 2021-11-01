Directorio de empresas
Abnormal AI Salarios

El salario de Abnormal AI varía desde $67,409 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el nivel más bajo hasta $623,603 para un Recursos Humanos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Abnormal AI. Última actualización: 11/14/2025

Ingeniero de Software
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $200K
Analista de Ciberseguridad
Median $181K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Recursos Humanos
$624K
Marketing
$208K
Operaciones de Marketing
$214K
Reclutador
$199K
Ventas
$236K
Gerente de Ingeniería de Software
$585K
Gerente de Programa Técnico
$67.4K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Abnormal AI, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Abnormal AI es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $623,603. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Abnormal AI es $210,816.

