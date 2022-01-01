Directorio de empresas
ABBYY
ABBYY Salarios

El salario de ABBYY varía desde $36,116 en compensación total por año para un Tecnólogo en Informática (TI) en el nivel más bajo hasta $111,543 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ABBYY. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $80K
Analista de Negocios
$93.6K
Desarrollo Corporativo
$39.2K

Servicio al Cliente
$36.4K
Tecnólogo en Informática (TI)
$36.1K
Marketing
$46.6K
Gerente de Productos
$78.2K
Gerente de Proyectos
$72.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$112K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ABBYY es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $111,543. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ABBYY es $72,136.

