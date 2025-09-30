Directorio de empresas
ABB
La compensación de Ingeniero de Software in United States en ABB varía desde $90K por year para Associate Software Engineer hasta $84.5K por year para Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $90K.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
(Nivel Inicial)
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en ABB?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Redes

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en ABB in United States tiene una compensación total anual de $244,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ABB para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $100,000.

