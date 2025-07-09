Aakash Educational Services Salarios

El rango salarial de Aakash Educational Services oscila entre $3,074 en compensación total anual para un Servicio al Cliente en el extremo inferior y $25,305 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aakash Educational Services . Última actualización: 8/10/2025