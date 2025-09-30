Directorio de empresas
84.51˚
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Cincinnati Area

84.51˚ Ingeniero de Software Salarios en Cincinnati Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Cincinnati Area en 84.51˚ totaliza $120K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 84.51˚. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
84.51˚
Software Engineer
Cincinnati, OH
Total por año
$120K
Nivel
L2
Salario base
$110K
Stock (/yr)
$0
Bono
$10K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en 84.51˚?

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Científico de Investigación

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en 84.51˚ in Cincinnati Area tiene una compensación total anual de $163,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en 84.51˚ para el puesto de Ingeniero de Software in Cincinnati Area es $118,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para 84.51˚

Empresas relacionadas

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos