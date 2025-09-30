Directorio de empresas
84.51˚
84.51˚ Científico de Datos Salarios en Greater Chicago Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Greater Chicago Area en 84.51˚ totaliza $138K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 84.51˚. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
84.51˚
Senior Data Scientist
Chicago, IL
Total por año
$138K
Nivel
G2
Salario base
$125K
Stock (/yr)
$0
Bono
$12.5K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en 84.51˚?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Científico de Datos at 84.51˚ in Greater Chicago Area sits at a yearly total compensation of $179,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 84.51˚ for the Científico de Datos role in Greater Chicago Area is $136,700.

Otros recursos