84.51˚
84.51˚ Salarios

El salario de 84.51˚ varía desde $80,400 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el nivel más bajo hasta $252,000 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 84.51˚. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Científico de Datos
Median $123K
Ingeniero de Software
Median $140K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Científico de Investigación

Ventas
Median $105K

Gerente de Productos
Median $252K
Operaciones de Marketing
$80.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$241K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en 84.51˚ es Gerente de Productos con una compensación total anual de $252,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en 84.51˚ es $131,600.

Otros recursos