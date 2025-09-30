Directorio de empresas
7-Eleven
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • India

7-Eleven Ingeniero de Software Salarios en India

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en 7-Eleven totaliza ₹34.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 7-Eleven. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
7-Eleven
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹34.4K
Nivel
Software Engineer II
Salario base
₹31.5K
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹2.9K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en 7-Eleven?

₹160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en 7-Eleven in India tiene una compensación total anual de ₹50,095. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en 7-Eleven para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹31,274.

