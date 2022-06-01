66degrees Salarios

Directorio de empresas
El salario de 66degrees varía desde $131,340 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $250,848 para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 66degrees. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $138K
Científico de Datos
$181K
Diseñador de Productos
$131K

Gerente de Proyectos
$181K
Ventas
$229K
Gerente de Ingeniería de Software
$219K
Arquitecto de Soluciones
$251K
Gerente de Programas Técnicos
$179K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en 66degrees es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $250,848. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en 66degrees es $180,746.

Otros recursos