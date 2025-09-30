Directorio de empresas
3Pillar Global
3Pillar Global Ingeniero de Software Salarios en Czech Republic

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Czech Republic en 3Pillar Global totaliza CZK 1.13M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3Pillar Global. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Brno, JM, Czech Republic
Total por año
CZK 1.13M
Nivel
L3
Salario base
CZK 1.13M
Stock (/yr)
CZK 0
Bono
CZK 0
Años en la empresa
9 Años
Años de exp.
11 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en 3Pillar Global?

CZK 3.5M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en 3Pillar Global in Czech Republic tiene una compensación total anual de CZK 1,260,198. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en 3Pillar Global para el puesto de Ingeniero de Software in Czech Republic es CZK 741,943.

