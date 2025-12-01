Directorio de empresas
3Pillar Global
3Pillar Global Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in Guatemala en 3Pillar Global varía desde GTQ 303K hasta GTQ 415K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3Pillar Global. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$42.9K - $50.9K
Guatemala
Rango Común
Rango Posible
$39.6K$42.9K$50.9K$54.2K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en 3Pillar Global?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en 3Pillar Global in Guatemala tiene una compensación total anual de GTQ 415,252. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en 3Pillar Global para el puesto de Gerente de Producto in Guatemala es GTQ 303,314.

Otros recursos

