3M Gerente de Programas Técnicos Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3M. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Rango Común
Rango Posible
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

0%

AÑO 1

0%

AÑO 2

100 %

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 0% se consolida en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 0% se consolida en el 2nd-AÑO (0.00% anual)

  • 100% se consolida en el 3rd-AÑO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programas Técnicos en 3M in Costa Rica tiene una compensación total anual de CRC 40,031,074. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en 3M para el puesto de Gerente de Programas Técnicos in Costa Rica es CRC 28,642,924.

Otros recursos