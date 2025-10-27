3M Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en 3M varía desde $140K hasta $192K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3M. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio $152K - $180K United States Rango Común Rango Posible $140K $152K $180K $192K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ingeniería de Software contribuciones en 3M para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 0 % AÑO 1 0 % AÑO 2 100 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU + Options En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 0 % se consolida en el 1st - AÑO ( 0.00 % anual )

0 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 0.00 % anual )

100 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 100.00 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU + Options En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 33.30 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

¿Cuál es el cronograma de vesting en 3M ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.