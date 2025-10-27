Directorio de empresas
3M
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Information Technologist (IT)

  • Todos los Salarios de Information Technologist (IT)

3M Information Technologist (IT) Salarios

La compensación de Information Technologist (IT) en 3M totaliza $64K por year para T1. El paquete de compensación year mediano totaliza $105K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3M. Última actualización: 10/27/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T1
$64K
$64K
$0
$0
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Consolidación

0%

AÑO 1

0%

AÑO 2

100 %

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 0% se consolida en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 0% se consolida en el 2nd-AÑO (0.00% anual)

  • 100% se consolida en el 3rd-AÑO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Information Technologist (IT) ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Information Technologist (IT) en 3M tiene una compensación total anual de $165,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en 3M para el puesto de Information Technologist (IT) es $79,529.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para 3M

Empresas relacionadas

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos