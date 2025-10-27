Directorio de empresas
3M
3M Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in United States en 3M varía desde $135K hasta $196K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3M. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio

$153K - $178K
United States
Rango Común
Rango Posible
$135K$153K$178K$196K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

0%

AÑO 1

0%

AÑO 2

100 %

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 0% se consolida en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 0% se consolida en el 2nd-AÑO (0.00% anual)

  • 100% se consolida en el 3rd-AÑO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ciencia de Datos en 3M in United States tiene una compensación total anual de $196,350. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en 3M para el puesto de Gerente de Ciencia de Datos in United States es $135,300.

Otros recursos