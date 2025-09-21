Directorio de empresas
360 Degree Cloud Technologies
360 Degree Cloud Technologies Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in India en 360 Degree Cloud Technologies varía desde ₹696K hasta ₹950K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 360 Degree Cloud Technologies. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

₹745K - ₹901K
India
Rango Común
Rango Posible
₹696K₹745K₹901K₹950K
Rango Común
Rango Posible

₹13.93M

¿Cuáles son los niveles de carrera en 360 Degree Cloud Technologies?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en 360 Degree Cloud Technologies in India tiene una compensación total anual de ₹950,170. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en 360 Degree Cloud Technologies para el puesto de Ingeniero Mecánico in India es ₹696,245.

