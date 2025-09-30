Directorio de empresas
1mg
1mg Ingeniero de Software Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software in United States en 1mg totaliza $76.3K por year para Software Engineer I. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $103K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 1mg. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
(Nivel Inicial)
$76.3K
$55K
$21.3K
$0
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en 1mg?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en 1mg in United States tiene una compensación total anual de $143,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en 1mg para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $140,000.

