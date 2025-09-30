Directorio de empresas
10x Banking
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater London Area

10x Banking Ingeniero de Software Salarios en Greater London Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater London Area en 10x Banking totaliza £86.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 10x Banking. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
10x Banking
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por año
£86.8K
Nivel
Senior
Salario base
£86.8K
Stock (/yr)
£0
Bono
£0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en 10x Banking?

£121K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Contribuir

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

Compensația totală anuală mediană raportată la 10x Banking pentru rolul de Ingeniero de Software in Greater London Area este £86,803.

