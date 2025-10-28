Company Directory
AppLovin
AppLovin Business Development Salaries

Business Development compensation in Vietnam at AppLovin totals ₫2.51B per year for Senior Business Development Manager. View the base salary, equity, and bonus breakdowns for AppLovin's total compensation packages. Last updated: 10/28/2025

Average Total Compensation

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Common Range
Possible Range
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Common Range
Possible Range
Average Compensation By Level
Level Name
Total
Base
Stock
Bonus
View 4 More Levels
Vesting Schedule

100%

YR 1

Stock Type
RSU

At AppLovin, RSUs are subject to a 1-year vesting schedule:

  • 100% vests in the 1st-YR (25.00% quarterly)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Business Development at AppLovin in Vietnam sits at a yearly total compensation of ₫2,988,975,360. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AppLovin for the Business Development role in Vietnam is ₫2,134,982,400.

Other Resources