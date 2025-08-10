Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Οικονομικός Αναλυτής σε Greater Cairo, EG είναι EGP 246,125.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Οικονομικός Αναλυτής σε Greater Cairo, EG;

Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός ενός Οικονομικός Αναλυτής σε Greater Cairo, EG;

Ενώ δεν υπάρχει κατώτατος μισθός για έναν Οικονομικός Αναλυτής σε Greater Cairo, EG, η μέση συνολική αποζημίωση είναι EGP 246,125.