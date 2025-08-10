Οικονομικός Αναλυτής Μισθός σε Egypt

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Οικονομικός Αναλυτής σε Egypt είναι EGP 246,370.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Οικονομικός Αναλυτής σε Egypt;

Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός ενός Οικονομικός Αναλυτής σε Egypt;

Ενώ δεν υπάρχει κατώτατος μισθός για έναν Οικονομικός Αναλυτής σε Egypt, η μέση συνολική αποζημίωση είναι EGP 246,370.