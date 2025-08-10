Οικονομικός Αναλυτής Μισθός σε Curitiba, Brazil

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Οικονομικός Αναλυτής σε Curitiba, Brazil είναι R$23,132.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Οικονομικός Αναλυτής σε Curitiba, Brazil;

Ενώ δεν υπάρχει κατώτατος μισθός για έναν Οικονομικός Αναλυτής σε Curitiba, Brazil, η μέση συνολική αποζημίωση είναι R$23,132.

Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός ενός Οικονομικός Αναλυτής σε Curitiba, Brazil;

Ποια εταιρεία πληρώνει τα περισσότερα για έναν Οικονομικός Αναλυτής σε Curitiba, Brazil;

Η εταιρεία που πληρώνει τα περισσότερα για έναν Οικονομικός Αναλυτής σε Curitiba, Brazil είναι η Microsoft με μέση συνολική αποζημίωση R$675,387.