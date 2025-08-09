Οικονομικός Αναλυτής Μισθός σε Bratislava, Slovakia

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Οικονομικός Αναλυτής σε Bratislava, Slovakia είναι €32,538.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Οικονομικός Αναλυτής σε Bratislava, Slovakia;

Ενώ δεν υπάρχει κατώτατος μισθός για έναν Οικονομικός Αναλυτής σε Bratislava, Slovakia, η μέση συνολική αποζημίωση είναι €32,538.

Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός ενός Οικονομικός Αναλυτής σε Bratislava, Slovakia;

Ποια εταιρεία πληρώνει τα περισσότερα για έναν Οικονομικός Αναλυτής σε Bratislava, Slovakia;

Η εταιρεία που πληρώνει τα περισσότερα για έναν Οικονομικός Αναλυτής σε Bratislava, Slovakia είναι η Microsoft με μέση συνολική αποζημίωση €109,860.